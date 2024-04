Hörprobe von SHROUD OF DESPONDENCY

Heute wurde ein Audioclip zu 'The Source Of Multiversal Degradation' der US-amerikanischen Black-Metal-Formation SHROUD OF DESPONDENCY veröffentlicht. Das Stück ist von der Spilt-EP, die die Gruppe zusammen mit LANZERRATH bespielt hat und die am 10. Mai erscheinen soll.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: shroud of despondency the source of multiversal degradation lanzerrath