HUMAN MISSILE CRISIS: Neue Single
19.09.2025 | 22:56
Die kanadische Band HUMAN MISSILE CRISIS hat ihre neue, digitale Single 'Snake In The Grass' veröffentlicht, eines von zwei Stücken der EP "Waste Away", die im Herbst erscheinen soll.
https://www.youtube.com/watch?v=fPLVlq1qVrE
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- human missile crisis waste away snake in the grass
