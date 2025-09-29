HOLY MOTHER trennt sich von Gitarrist und Drummer

Die amerikanische Power Metal-Band HOLY MOTHER trennt sich ohne nähere Angabe von Gründen von ihrem Gitarristen Mickey Lyxx, der seit August 2022 für die Band spielte. Ebenso hat Drummer Steve MacQueen seinen Ausstieg verkündet.

In ihrem kurzen Statement schreibt die Band über Lyxx:

"Nach reiflicher Überlegung haben wir uns entschieden, in eine neue Richtung zu gehen. Dabei werden wir nicht mehr mit Mickey als unserem Gitarristen zusammenarbeiten. Wir sind dankbar für die Zeit und Energie, die er in unsere Auftritte gesteckt hat und wünschen ihm viel Erfolg auf seinem zukünftigen Weg."

Gleichzeitig kündigt die Band an, gleich zwei neue Gitarristen zu verpflichten, die Namen wurden aber noch nicht bekannt gegeben. "Das nächste Kapitel von HOLY MOTHER wird explosiver denn je."

Lyxx schreibt auf seinem Instagram-Account:

"Nach ein paar Jahren Arbeit mit HOLY MOTHER hielten wir es für das Beste, unsere Partnerschaft mit ihnen zu beenden und anderen Möglichkeiten nachzugehen. Wir wünschen ihnen Glück in allem, was sie in Zukunft anpacken."

In Deutschland ist HOLY MOTHER demnächst bei DOROs "Winter Magic" Tour als Support zu sehen.

Foto Credit: Michael Vogt