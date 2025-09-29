DIE TOTEN HOSEN - Die Tourgäste

Für die kommende "Trink aus! Wir müssen gehen" Tour im Sommer 2026 haben die Düsseldorfer Punkrocker heute einen riesigen Strauß an Gästen bekannt gegeben. Hier nochmal die erweiterten Tourdaten mit den jeweiligen Support Acts:

07.06.: LU-Esch-sur-Alzette, Rockhal: SCHMUTZKI

08.06.: LU-Esch-sur-Alzette, Rockhal: TRIGGERFINGER

13.06.: Stuttgart, Cannstatter Wasen: FEINE SAHNE FISCHFILET, BAR STOOL PREACHERS, LEFTOVERS

20.06.: CH-Zürich, Stadion am Letzigrund: BEATSTEAKS, GRADE 2

27.06.: Frankfurt/Main, Deutsche Bank Park: FEINE SAHNE FISCHFILET, LEFTOVERS

03.07.: Düsseldorf, Merkur-Spiel-Arena: RISE AGAINST, BAD NERVES

04.07.: Düsseldorf, Merkur-Spiel-Arena: RISE AGAINST, BAD NERVES

08.07.: München, Hans-Jochen-Vogel-Platz: DONOTS, PASCOW

09.07.: München, Hans-Jochen-Vogel-Platz: BEATSTEAKS, THE STRANGLERS

11.07.: Berlin, Olympiastadion: BEATSTEAKS, THE STRANGLERS

17.07.: Köln, RheinEnergieStadion: THE UNDERTONES, TBA

18.07.: Köln, RheinEnergieStadion: BEATSTEAKS, THE UNDERTONES, THE RED FLAGS

25.07.: Freiburg/Br., Messeplatz: SONDASCHULE, PASCOW, THE DEAD END KIDS

14.08.: Bremen, Bürgerweide: FEINE SAHNE FISCHFILET, THE DEAD END KIDS

15.08.: Hannover, Messe: BAD NERVES, TBA

21.08.: Nohfelden, Bostalsee: SONDASCHULE, TBA

22.08.: Nohfelden, Bostalsee: LABRASSBANDA, DEINE COUSINE, LEFTOVERS

27.08.: Hamburg, Trabrennbahn Bahrenfeld: GOGOL BORDELLO, THE STRANGLERS

29.08.: Dresden, Rinne: GOGOL BORDELLO, THE STRANGLERS, LEFTOVERS

02.09.: Münster, MCC Halle Münsterland: GOGOL BORDELLO, DEINE COUSINE

05.09.: Minden, Weserufer Kanzlers Weide: SONDASCHULE, BUSTER SHUFFLE, TBA

09.09.: Bayreuth, Volksfestplatz: LABRASSBANDA, BUSTER SHUFFLE

12.09.: AT-Wien, Ernst-Happel-Stadion: DONOTS, LEFTOVERS, BUSTER SHUFFLE