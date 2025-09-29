DIE TOTEN HOSEN - Die Tourgäste
Für die kommende "Trink aus! Wir müssen gehen" Tour im Sommer 2026 haben die Düsseldorfer Punkrocker heute einen riesigen Strauß an Gästen bekannt gegeben. Hier nochmal die erweiterten Tourdaten mit den jeweiligen Support Acts:
07.06.: LU-Esch-sur-Alzette, Rockhal: SCHMUTZKI
08.06.: LU-Esch-sur-Alzette, Rockhal: TRIGGERFINGER
13.06.: Stuttgart, Cannstatter Wasen: FEINE SAHNE FISCHFILET, BAR STOOL PREACHERS, LEFTOVERS
20.06.: CH-Zürich, Stadion am Letzigrund: BEATSTEAKS, GRADE 2
27.06.: Frankfurt/Main, Deutsche Bank Park: FEINE SAHNE FISCHFILET, LEFTOVERS
03.07.: Düsseldorf, Merkur-Spiel-Arena: RISE AGAINST, BAD NERVES
04.07.: Düsseldorf, Merkur-Spiel-Arena: RISE AGAINST, BAD NERVES
08.07.: München, Hans-Jochen-Vogel-Platz: DONOTS, PASCOW
09.07.: München, Hans-Jochen-Vogel-Platz: BEATSTEAKS, THE STRANGLERS
11.07.: Berlin, Olympiastadion: BEATSTEAKS, THE STRANGLERS
17.07.: Köln, RheinEnergieStadion: THE UNDERTONES, TBA
18.07.: Köln, RheinEnergieStadion: BEATSTEAKS, THE UNDERTONES, THE RED FLAGS
25.07.: Freiburg/Br., Messeplatz: SONDASCHULE, PASCOW, THE DEAD END KIDS
14.08.: Bremen, Bürgerweide: FEINE SAHNE FISCHFILET, THE DEAD END KIDS
15.08.: Hannover, Messe: BAD NERVES, TBA
21.08.: Nohfelden, Bostalsee: SONDASCHULE, TBA
22.08.: Nohfelden, Bostalsee: LABRASSBANDA, DEINE COUSINE, LEFTOVERS
27.08.: Hamburg, Trabrennbahn Bahrenfeld: GOGOL BORDELLO, THE STRANGLERS
29.08.: Dresden, Rinne: GOGOL BORDELLO, THE STRANGLERS, LEFTOVERS
02.09.: Münster, MCC Halle Münsterland: GOGOL BORDELLO, DEINE COUSINE
05.09.: Minden, Weserufer Kanzlers Weide: SONDASCHULE, BUSTER SHUFFLE, TBA
09.09.: Bayreuth, Volksfestplatz: LABRASSBANDA, BUSTER SHUFFLE
12.09.: AT-Wien, Ernst-Happel-Stadion: DONOTS, LEFTOVERS, BUSTER SHUFFLE
