HEXENHAUS mit Re-Releases

Am 16. Mai 2025 wird das Powerhouse-Label ROAR die ersten drei kultigen Alben der schwedischen Thrash- und Speed-Metal-Legenden HEXENHAUS wiederveröffentlichen: "A Tribute To Insanity" (1988), "The Edge Of Eternity" (1990) und "Awakening" (1991)! Erhältlich als CD, farbigem Vinyl und digital erhältlich, werden die Alben auch mit neuen Liner Notes und einem exklusiven Geschichtstext. Alle Formate wurden von Ronnie Björnström (MEZZROWu.a.) remastered.

