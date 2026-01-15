HELL OVER HAMMABURG 2026: Änderung im Line-Up
Im Programm des diesjährigen HELL OVER HAMMABURG gibt es eine Änderung im Line-Up. Die Musiker von DOLCH müssen ihren Gig aus gesundheitlichen Gründen leider absagen. Wir wünschen ihnen gute Besserung!
Dafür wird die schwedische Hardrock-Band SKRÄCKEN mit am Start sein. Es ist die erste Show in Deutschland der Göteborger Band um Ex-NIGHT VIPER-Sängerin Sofie-Lee Johansson sein.
Das Festival findet vom 06. bis 07.03.2026 in der Hamburger Markthalle statt.
Alle Bands auf einem Blick:
ATLANTEAN KODEX (D)
FORTERESSE (CAN)
HELHEIM (N)
CHRISTIAN MISTRESS (USA)
SLINGBLADE (S)
ARGUS (USA)
SINTAGE (D)
PHRENELITH (DK)
THIS GIFT IS A CURSE (S)
SUN WORSHIP (D)
SKRÄCKEN (S)
TEMPLAR (S)
MEGA COLOSSUS (USA)
NIGHT (S)
VOLLMONDPROZESSION (CH)
PALANTYR (F)
WRAHHA (D)
