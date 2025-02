HELLOWEEN feiert Geburtstag

Anlässlich des vierzig jährigen Bandbestehens haben die Deutschen Power-Metal-Urgesteine einen alten Klassiker und Meilenstein der Bandgeschichte neu überarbeitet.

Die Rede ist vom Musikvideo von 'I Want Out' (1988), welches morgen den 20.02.2025 bei Youtube im neuen Glanz erscheinen soll. Der Clib wurde neu editiert und kommt nun in HD-Qualität auf die Bildschirme.

Helloween – I Want Out (Official HD video)

https://www.youtube.com/watch?v=LZ6YKR6K_zU