HELLOWEEN: Weitere Konzerte der Jubiläumstour sind bereits ausverkauft

In diesem Jahr begeht die Band HELLOWEEN ihr 40-jähriges Bandjubiläum. Das wird mit einer ausgiebigen Europatour gefeiert. Als Support wird BEAST IN BLACK dabei sein. Bei den deutschen Shows meldet neben Bochum jetzt auch Stuttgart ein ausverkauftes Konzert.



Am 29.08.2025 erscheint das neue Album "Giants & Monsters". Das wird neben den Bandklassikern ebenfalls mit in die Reisetasche der Tour gepackt.



Dies sind die Termine:

17. Oktober LU – Luxemburg, Rockhal

18. Oktober NL – Tilburg, 013 (ausverkauft)

20. Oktober UK – London, Eventim Apollo

22. Oktober FR – Paris, Le Zenith

24. Oktober CZ – Prag, O2 Arena (ausverkauft)

25. Oktober SK – Zvolen, Tiposbet Arena

26. Oktober HU – Budapest, Papp Laszlo Arena

28. Oktober PL – Katowice, Spodek

30. Oktober DE - Bochum, Ruhrcongress (Zusatzshow)

31. Oktober DE – Bochum, Ruhrcongress (ausverkauft)

01. November DE – Hamburg, Barclays Arena

03. November NO – Oslo, Sentrum Scene (ausverkauft)

04. November NO – Oslo, Sentrum Scene

06. November FI – Helsinki, Ice Hall

08. November SE – Gothenburg, Partille Arena

13. November PT – Lissabon, Campo Pequeno

15. November ES – Madrid, La Cubierta des Leganes (ausverkauft)

16. November ES – Madrid, La Cubierta des Leganes (Zusatzshow)

19. November IT – Mailand, Forum

20. November CH – Zürich, The Hall

22. November DE – Stuttgart, Schleyerhalle (ausverkauft)



Die Tickets sind über die Bandhomepage erhältlich.

