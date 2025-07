AMON AMARTH: Neue Single

Die Vikinger von AMON AMARTH sind zurück. 'We Rule The Waves' heißt die neue Single der Schweden und kommt gleich mit passendem Video voll Wellen und Rudern.

AMON AMARTH kommentiert:

" 'We Rule The Waves' ist eine Ode an Freiheit, Brüderlichkeit und den Willen, alles zu erobern – nicht nur neue Länder, sondern auch die eigenen Grenzen. Es geht darum, gemeinsam mit deiner Crew dem Sturm zu trotzen und deine Spuren in der Welt zu hinterlassen – wie ein Langschiff, das durch pechschwarze See pflügt."

Wenn also beim nächsten Tretboot-Trip mit Oma und Opa noch die passende Musik fehlt, hier ist sie.

We Rule The Waves

https://www.youtube.com/watch?v=5VLMKHikNrM