HEAVY WATER: Neuer Clip aus dem Hause Byford

Hinter HEAVY WATER stehen SAXON-Sänger Biff Byford und sein Sohn Seb Byford. An diesem Freitag, dem 29. September soll ihr neues Album "Dreams Of Yesterday" erscheinen. Heute ging ein Textclip zu 'Another Day' online.





