Göttliches von CHAMBER MAGE

Die aus Colorado stammende Heavy-Metal-Combo CHAMBER MAGE wird über Nameless Grave Records ihr Debüt "By Light Of Emerald Gods" am 28. März veröffentlichen.

Einen ersten Vorgeschmack gibt es mit 'Blades On The Rampart', den ihr euch über folgenden Link anhören könnt.

Quelle: Chamber Mage Bandcamp/Nameless Grave Records Redakteur: Henriette Tressin Tags: chamber mage by light of emerald gods nameless grave records