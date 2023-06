Glowing Ember-Festival: Finale 2023 in Hamburg

Die Glowing Ember-Festival-Saison geht nun langsam dem Ende entgegen, zuvor wird es aber noch einmal ordentlich laut: Am 17.06.2023 geht es zum Finale nach Hamburg ins legendäre Logo, Grindelallee 5. Mit dabei sind die folgenden Bands:



AXYTH (Hard Rock)

DESERT MANTRA (Stoner Metal)

ACID HEAD (Modern Metal)

RISING NORTHLIGHT (Metal/Rock)

[SOON] (Dark Metal)

FOR REASONS UNKNOWN (Metalcore)



Einlass ist um 18:00, Beginn um 18:30. Karten gibt's für 22€ an der Abendkasse.