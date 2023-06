DRAGONHEART unterschreibt bei Rockshots Records

Die Fantasy Power Metaller DRAGONHEART veröffentlichen im August 2023 via Rockshots Records ihr neues Album "The DragoNHeart's Tale". Außer dem Cover-Artwork und der Trackliste gibt es auch gleich den Titelsong als erste Auskopplung.



Trackliste:​



01 - The Hangman Willy's Tavern

02 - DRAGONHEART'S TALE

03 - Act 1: Sea, Waves and Gunpowder

04 - UNDER THE BLACK FLAG

05 - GHOST OF THE STORM, ft. Henning Basse

06 - BARBARIAN ARMADA

07 - Act 2: Battle, Honor and Blood

08 - ERIC, THE RED

09 - WESTGATE BATTLEFIELD

10 - Act 3: Magic, Anvil and Fire

11 - THE DEVIL IS BY MY SIDE

12 - PLAGUE MAKER

13 - Finale: The Bard

14 - THE BALLAD OF JOHN CURSED

15 - EARLY DAYS

DragoNHeart's Tale







https://www.youtube.com/watch?v=cWTALcyView