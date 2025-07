Gewinnspiel: Metal-Blade-CD-Pakete zu gewinnen!

Bei uns geht es weiterhin für euch Schlag auf Schlag, wir lassen euch in diesem Sommer nicht alleine durch die Festivalzeit. Und womit geht das am Besten?

Richtig - mit neuer Musik!

Mit freundlicher Unterstützung von Metal Blade Records verlosen wir unter allen Einsendungen insgesamt vier CD-Pakete (3x6, 1x8) aus folgendem Konvolut:

2x NEAERA - All Is Dust

3x VULTURE - Sentinels

2x WOLFBRIGADE - Life Knife Death

2x WHITECHAPEL - Hymns In Dissonance

1x THE CROWN - Crown Of Thorns

1x ENSIFERUM - Winter Storm

1x MANTAR - Post Apocalyptic Depression

2x MIDNIGHT - Steel Rust And Disgust

2x RIVERS OF NIHIL - Rivers Of Nihil

1x KISSIN DYNAMITE - Ecstasy

1x SATAN - Songs In Crimson

1x KILLSWITCH ENGAGE - The Consequence

1x THE BLACK DAHLIA MURDER - Servitude

1x HATE - Bellum Regis

1x PORTRAIT - The Host

1x SANHEDRIN - Heat Lightning

1x LIK - Necro

1x MASTER BOOT RECORD - Hardwarez

Ihr wollt eines der Pakete haben? Kein Problem - vertraut unserem Geschmack und lasst sie von uns zusammenstellen. Um eines zu bekommen, müsst ihr nur eine Mail an marcel.rapp@powermetal.de mit dem Betreff "Sommerverlosung" schicken und uns sagen, auf welche Band ihr euch auf welchem Festival am meisten freut.

Klingt machbar, oder? :)

Mehrfacheinsendungen werden automatisch vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Viel Glück!