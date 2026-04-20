Gewinnspiel: ANNIHILATOR-Vinyls

Heute haben wir wieder einen fetten Gewinn für euch, den ihr abstauben könnt. Und speziell Vinyl-Fanatiker kommen hier vollends auf ihre Kosten.

Dass earMUSIC die Neuauflagen-Serie des ANNIHILATOR-Katalogs fortsetzt und am 17. April 2026 neu remasterte Editionen der Spät-90er-Schlüsselwerke "Criteria For A Black Widow" (1999) und "Carnival Diablos" (2001) veröffentlicht hat, habt ihr sicherlich schon vernommen.

Mit freundlicher Unterstützung von CMM GMBH verlosen wir 2x das ANNIHILATOR-Vinyl-Paket bestehend aus beiden remasterten Alben!!

Um das Paket der Begierde zu bekommen, müsst ihr nur eine Mail an marcel.rapp@powermetal.de mit dem Betreff "ANNIHILATOR" schicken und uns sagen, welche ANNIHILATOR-Scheibe eure liebste ist.

Ein kleiner Follow auf den Social-Media-Kanälen kann hier helfen. Klingt machbar, oder? :)

Mehrfacheinsendungen werden automatisch vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Viel Glück!