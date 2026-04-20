Gewinnspiel: ANNIHILATOR-Vinyls
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Heute haben wir wieder einen fetten Gewinn für euch, den ihr abstauben könnt. Und speziell Vinyl-Fanatiker kommen hier vollends auf ihre Kosten.
Dass earMUSIC die Neuauflagen-Serie des ANNIHILATOR-Katalogs fortsetzt und am 17. April 2026 neu remasterte Editionen der Spät-90er-Schlüsselwerke "Criteria For A Black Widow" (1999) und "Carnival Diablos" (2001) veröffentlicht hat, habt ihr sicherlich schon vernommen.
Mit freundlicher Unterstützung von CMM GMBH verlosen wir 2x das ANNIHILATOR-Vinyl-Paket bestehend aus beiden remasterten Alben!!
Um das Paket der Begierde zu bekommen, müsst ihr nur eine Mail an marcel.rapp@powermetal.de mit dem Betreff "ANNIHILATOR" schicken und uns sagen, welche ANNIHILATOR-Scheibe eure liebste ist.
Ein kleiner Follow auf den Social-Media-Kanälen kann hier helfen. Klingt machbar, oder? :)
Mehrfacheinsendungen werden automatisch vom Gewinnspiel ausgeschlossen!
Viel Glück!
- Quelle:
- intern
- Redakteur:
- Marcel Rapp
- Tags:
- gewinnspiel annihilator cmm gmbh
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