Seit März touren die Ukrainer durch Europa. Wer es bislang noch nicht geschafft hat sich die Jungs live anzuschauen bekommt im Sommer noch einmal die Gelegenheit dazu. Mit einigen weiteren Terminen im Juni gibt es ein paar zusätzliche Shows in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Frankreich.



06.06.26 - DE Kirchdorf / Bavarian Battle Open Air

09.06.26 - DE Karlsruhe / Stadtmitte

10.06.26 - DE Köln / MTC

11.06.26 - DE Trier / Forum

12.06.26 - DE Gardelegen / Metal Frenzy Open Air

13.06.26 - NL Leeuwarden / Into The Grave

14.06.26 - BE Hasselt / Club AFF

17.06.26 - DE Herford / Kulturwerk

18.06.26 - DE Aachen / Musikbunker

20.06.26 - FR Clisson / Hellfest

Quelle: Instagram Redakteur: Barbara Sopart Tags: 1914 the war never ends sommer 2026 tour