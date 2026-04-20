1914 "The War That Never Ends" Sommer 2026
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Seit März touren die Ukrainer durch Europa. Wer es bislang noch nicht geschafft hat sich die Jungs live anzuschauen bekommt im Sommer noch einmal die Gelegenheit dazu. Mit einigen weiteren Terminen im Juni gibt es ein paar zusätzliche Shows in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Frankreich.
06.06.26 - DE Kirchdorf / Bavarian Battle Open Air
09.06.26 - DE Karlsruhe / Stadtmitte
10.06.26 - DE Köln / MTC
11.06.26 - DE Trier / Forum
12.06.26 - DE Gardelegen / Metal Frenzy Open Air
13.06.26 - NL Leeuwarden / Into The Grave
14.06.26 - BE Hasselt / Club AFF
17.06.26 - DE Herford / Kulturwerk
18.06.26 - DE Aachen / Musikbunker
20.06.26 - FR Clisson / Hellfest
- Quelle:
- Redakteur:
- Barbara Sopart
- Tags:
- 1914 the war never ends sommer 2026 tour
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