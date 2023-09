GRAVEYARD: einatmen - ausatmen

Am 29. September 2023 erscheint via Nuclear Blast Records das neue Album "6" von GRAVEYARD. Mit der Trackliste gibt es auch ein weiteres Video als Auskopplung: 'Breathe In Breathe Out'.



"6" - Trackliste:

1. Godnatt

2. Twice

3. I Follow You

4. Breathe In Breathe Out

5. Sad Song

6. Just A Drop

7. Bright Lights

8. No Way Out

9. Rampant Fields



Breathe In Breathe Out







https://www.youtube.com/watch?v=72DZFXOP5d0



Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: graveyard 6 breathe in breathe out