GOTTHARD und die brennenden Brücken

In ihrem Heimatland, der Schweiz, konnten die Rocklegenden mit "Stereo Crush" zum insgesamt 17. (!) und gleichzeitig zum sage und schreibe 13. (!) Mal in Folge den Thron der Hitparade besteigen. Darüber hinaus sorgte auch die österreichische (Platz 7) und deutsche Anhängerschaft (Rang 11) der Band dafür, dass sie in den vergangenen Tagen reichlich Grund zum Feiern hatte. GOTTHARD feiert diesen Erfolg mit einem neuem Musikvideo zu 'Burning Bridges'.



Gitarrist Leo Leoni schwärmt:

"Einfach grandios! Dies ist das 17. Album, mit dem wir an der Spitze der Schweizer Hitparade stehen! Trends kommen und gehen, doch Rockmusik ist nicht unterzukriegen. Danke an unsere Fans, die uns teilweise schon seit über 30 Jahren unterstützen! Lasst uns weiterhin gemeinsam rocken!"



Nic Maeder ergänzt:

"Dieses Album ist wegen EUCH - unseren unglaublichen Fans, die unsere Musik so sehr lieben - zu etwas ganz Besonderem geworden! Eure enorme Unterstützung hat uns erneut auf Platz 1 der Charts katapultiert, wofür wir uns hiermit von ganzem Herzen bei euch bedanken wollen!"



Sänger Nic Maeder, aus dessen Feder das Stück 'Burning Bridges' stammt, kommentiert:

"In diesem Song geht es um den Nervenkitzel der Nonkonformität und den Moment, in dem man sich von dem entfernt, was von einem erwartet wird: denn Freiheit schmeckt besser als Anerkennung. Gehe nicht auf Nummer sicher, sondern gehe weiter und reiße die Brücke zu einer neuen Welt nieder, nachdem du sie überquert hast. 'Burning Bridges' ist all jenen gewidmet, die nicht dazugehören - und es auch nicht wollen!"



https://www.youtube.com/watch?v=VOIGDZjZjBA

Live wird GOTTHARD "Stereo Crush" übrigens ab dem 20. Mai präsentieren. Die diesjährige Tournee wird sie dabei überwiegend durch Deutschland, Österreich und natürlich die Schweiz führen, aber auch Stopps in Italien, Schweden, Sölvesborg und Spanien stehen auf dem Programm.



"Stereo Crush"-Tour 2025:



20.05.2025 (IT) Mailand - Alcatraz (w/ ECLIPSE)

21.05.2025 (DE) Saarbücken - Garage (w/ ECLIPSE)



Special Guests: Y&T



23.05.2025 (DE) Bochum - RuhrCongress

24.05.2025 (DE) Geiselwind - Music Hall

25.05.2025 (DE) Frankfurt - Batschkapp

27.05.2025 (DE) Hamburg - Große Freiheit 36

29.05.2025 (DE) München - Circus Krone

30.05.2025 (DE) Filderstadt - FILharmonie

31.05.2025 (AT) Telfs - Rathaussaal



07.06.2025 (SE) Sölvesborg - Sweden Rock Festival *NEU*

11.06.2025 (DE) Wolfhagen - Stadtpark Teichwiesen (w/ AXXIS)

14.06.2025 (ES) Zamora - Z! Live Rock

26.06.2025 (CH) Pully - Live Festival

27.06.2025 (CH) Basel - Summerstage (w/ KROKUS)

28.06.2025 (DE) Ehingen - Martkplatz (w/ KROKUS)

20.07.2025 (CH) Locarno - Moon&Stars ("Steve Lee - The Show")

22.07.2025 (DE) Regensburg - Piazza im Gewerbepark

06.08.2025 (CH) Zofingen - Heitere (w/ Orchester)

10.08.2025 (DE) Tettnang - Schlossgarten (w/ KROKUS)

19.12.2025 (CH) Bern - Festhalle (w/ KROKUS)

20.12.2025 (CH) Zürich - The Hall (w/ KROKUS)