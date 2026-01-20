GOTHMINISTER: Neue Single 'The Spell' veröffentlicht

Am Montag, den 19.01.2026 hat die norwegische Gothic-Rock-Band GOTHMINISTER via The Orchard eine neue Single mit dem Namen 'The Spell' veröffentlicht.

Als musikalische Verstärkung hat sich die Band THOMAS JENSSEN mit an Bord geholt. Gemeinsam mit ihrem Landsmann wollen mit dem Stück ihr Glück versuchen, um einen Platz für den Vorentscheid zum ESC in Norwegen zu ergattern.



Die Band sagt dazu: "Der Track handelt davon, Dunkelheit in Kraft zu verwandeln  ihr nicht zu entfliehen, sondern sie zu beherrschen."



Der Song ist nach "Darkest Side Of Earth" die zweite Veröffentlichung vom neuen Album "Invincible", welches in diesem Jahr erscheinen soll.

https://www.youtube.com/watch?v=eDsDg9FVJlM