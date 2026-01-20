EXHUMED: DIY bis zum Ende der Welt
Kommentieren
20.01.2026 | 19:49
"Red Asphalt" wird das neue Album heißen, das EXHUMED am 20.02.2026 über Relapse Records herauslassen wird.
Das Video zum Stück 'Shovelhead' strotzt nur so vor Klischees, die der Visualist Landphil schon in den Zusammenarbeiten mit MUNICIPAL WASTE, IRON REAGAN oder letztens MORBIKON aufbereitet hat.
- Quelle:
- Relapse Records
- Redakteur:
- Mathias Freiesleben
- Tags:
- exhumed neues album relapse records februar 2026 grind noise crust gore metal powermetalde
0 Kommentare