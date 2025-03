GLOWING EMBER FESTIVAL in Erfurt

Die GLOWING EMBER-FESTIVAL-TOUR ist im vollen Gange, nach dem Tourauftakt in Oberhausen geht es am 12.04.2025 weiter in das "From Hell" nach Erfurt! Mit dabei sind dieses Mal:

EXCREMENTORY GRINDFUCKERS

ORB

[SOON]

KALTBLUT

SYNTENSION

Einlass ist um 18:30 Uhr, Beginn ist um 19:00 Uhr. Karten gibt es für 20€ im Vorverkauf oder für 25€ an der Abendkasse! Weitere Infos gibt es auch HIER Tickets gibt es HIER!