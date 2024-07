GLOWING EMBER FESTIVAL-Tour geht morgen zu Ende

Die von Powermetal.de präsentierte GLOWING EMBER FESTIVAL-Tour 2024 befindet sich auf der Zielgeraden. Morgen, am 20.Juli findet die letzte Show statt. Das Indoor-Festival ist zu Gast im Nürnberger Z-Bau.

Mit von der Partie sind:

TORYSE

VOYAGER-X

[SOON]

RISE FROM THE ABYSS

REDUCE TO ASHES

Die GLOWING EMBER FESTIVAL Tour wird seit 2016 veranstaltet. Bisher traten bei diesem Festival unter anderem MAJESTY, MACBETH, SACRED STEEL, NITROGODS, THE VERY END, MASTERPLAN, WIZARD, REVOLUTION EVE, SQUEALER und aktuell MILKING THE GOATMACHINE auf.

Quelle: NauntownMusic Redakteur: Frank Wilkens Tags: glowing ember festival nürnberg