GLORIA PERPETUA mit neuem Video

Das Video zu 'Mothers Of Jerusalem' der Metaltruppe GLORIA PERPETUA aus Brasilien ist online. Das Stück gehört zum aktuellen Album "The Darkside We Wanna Hide".







https://www.youtube.com/watch?v=3hAyB_fKBww

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: gloria perpetua the darkside we wanna hide mothers of jerusalem