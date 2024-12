GEWINNSPIEL: TESSERACT: Seid dabei!

So kurz, knapp und unmittelbar vor dem Weihnachtsfest lassen wir uns nicht lumpen und hauen in Sachen Gewinnspielen noch einmal ein richtiges Highlight unter den hell leuchtenden Weihnachtsbaum!

Dass uns von POWERMETAL.de Progressive Metal angetan hat, ist längst kein Geheimnis mehr. Und so kamen die Briten von TESSERACT auch oftmals bei uns zum Zuge. Vor allem das letzte Meisterwerk "War Of Being" klingelt vielen von uns noch immer in den Ohren, kam bei unserem Jakob mehr als nur gut weg und erfährt in den frühen Stunden des neuen Jahres eine schmucke Tourausgabe.

Zusätzlich machen Daniel Tompkins und Co. während ihrer kommenden "War Of Being"-Welttour auch Halt in Deutschland, genauer gesagt in Leipzig, Dortmund und Hannover.

Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Ihr wollt eine der Shows mit einer Begleitung besuchen? Oder ihr möchtet ein CD-Exemplar der kommenden Tour-Veröffentlichung? Dann seid ihr bei uns genau richtig. Mit freundlicher Unterstützung von CMM-Consulting verlosen wir zum einen insgesamt vier Exemplare der CD, zum anderen einen +1-Gästelistenplatz für die kommende Tour, also insgesamt sieben, stolze Gewinner dürfen sich bald auf die TESSERACT-Vollbedienung freuen.

Im Detail betrifft dies folgende Dates:

25.01. Leipzig - Felsenkeller – Ballsaal

07.02. Dortmund - FZW Dortmund

08.02. Hannover – Capitol

Ihr wollt dabei sein oder eine CD haben? Das machen wir möglich! Ihr müsst uns nur folgende Frage beantworten:

Wie hieß das erste Album von TESSERACT?

a) One

b) Two

c) Three

d) Four

Schreibt uns dazu gerne an marcel.rapp@powermetal.de, um an der Verlosung teilzunehmen.

Mehrfach-Einsendungen werden automatisch ausgeschlossen - Wir wünschen euch viel Glück!