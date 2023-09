GENERATION STEEL live 2023

Die Herren von GENERATION STEEL sind ja ab dem 30. September tourmäßig unterwegs und im November auch auf der Armageddon Tour, gemeinsam mit MENTALIST als Support für MANIMAL.



Dazu gibt ENERATION STEEL bekannt, dass Sänger Rio Ulrich aus gesundheitlichen Gründen für die kommenden Shows ausfällt. Das betrifft die anstehenden Konzerte, sowie auch die Tour mit MANIMAL und MENTALIST.



Die gute Nachricht: Mit Chris Richter (CRUZADER, STAY HUNGRY) konnte man einen Mann am Mikro verpflichten, der kurzfristig einspringt und Bock auf die Shows mit GENERATION STEEL hat.



GENERATION STEEL Live 2023Ö



30.09.2023 Metalstorm Festival Kelsterbach

07.10.2023 Soundcheck One Festival Neurod

28.10.2023 Franzis Wetzlar (Release Show)

04.11.2023 Dragonslayer Festival Attendorn

09.12.2023 Blizzard Of Metal Night Assenheim

23.12.2023 Christmas Metal Night Olsberg



Nochmal zur Erinnerung die Tourdaten der Armageddon Tour, die von AFM Records, powermetal.de, Time For Metal & Musix präsentiert wird:



Tourdaten GENERATION STEEL, MANIMAL, MENTALIST:



17.11.23 Essen - Don't Panic

18.11.23 Siegburg - Kubana

19.11.23 Kassel - Goldgrube

21.11.23 Mannheim - 7er-Club

22.11.23 München - Backstage

23.11.23 Nürnberg - Cult

24.11.23 Selb - Rockclub Nordbayern

25.11.23 Hanerau-Hademarschen - Hardemarscher Hof

26.11.23 Bree - Ragnarok (ohne GENERATION STEEL)

Quelle: Nauntown Music/El Puerto Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: tourdaten 2023 armageddon tour 2023 manimal mentalist generation steel