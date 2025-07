Full Rewind Festival 2025: Running Order veröffentlicht

Auf dem alten Acker in Roitzschjora findet dieses Jahr wieder das Full Rewind Festival statt. Nun hat der Veranstalter die Running Order veröffentlicht.



Die Anreise ist wie gehabt einen Tag eher, ab Mittwoch, 30.07., 18 Uhr möglich.



Der Vorverkauf im eigenen Ticketshop auf www.full-rewind.de endet am Freitag, 25.07.25. Weekend- und Tagestickets sind bis zum Festival noch über Eventim.de (auch als ticketdirect zum selbst ausdrucken) erhältlich.



Weekend- und Tagestickets als auch Parktickets werden auch vor Ort an der Tageskasse erhältlich sein. Die Preise und Kassen-Öffnungszeiten folgen in den nächsten Tagen.



Das Full Rewind Festival findet vom 31.07.-02.08.2025 auf dem Flugplatz in Roitzschjora statt.

Quelle: www.full-rewind.de Redakteur: Swen Reuter Tags: full rewind festival 2025 running order festival 2025 flugplatz roitzschjora ministry hypocrisy walls of jericho ektomorf 1349 krisiun asagraum benediction machine head knorkator kataklysm august burns rednailbomb nile