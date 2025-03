FRANTIC AMBER mit neuem Album

Mit Frauenpower aus Schweden (Stockholm) meldet sich FRANTIC AMBER zurück und kündigt ein neues Album an. "Death Becomes Her" wird am 04.04.2025 via Roar / Rock of Angels veröffentlicht werden. Um die Wartezeit zu verkürzen hat die Band auch dem Song 'Hell's Belle' vorab ein Video bei Youtube spendiert.

"Death Becomes Her" Trackliste:

01-El Orfanato (Intro)

02-Bloodbath

03-Black Widow

04-Death Becomes Her

05-Hell's Belle

06-Angel Maker

07-Jolly Jane

08-Gore Candy

09-The Butcheress

10-In the Garden of Bones

11-Epitaphium (Outro)

"Hell's Belle" (Official Video)

https://www.youtube.com/watch?v=IQzyy0SIZJs