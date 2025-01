FORSAKEN HILL, einem weiteren musikalischen Projekt von TRISTAN HARDERS, veröffentlicht am 31. Januar 2025 das neue Album "The Fortress Of Solitude".



Mit 'Set Me Free' gibt es die nächste Single samt dazugehörigem Video.



Set Me Free







https://www.youtube.com/watch?v=xkexu1iCp2k

