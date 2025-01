FORSAKEN HILL: erstes Lyrik-Video veröffentlicht

Am 31. Januar 2025 erscheint von FORSAKEN HILL, einem weiteren musikalischen Projekt von TRISTAN HARDERS, das neue Album "The Fortress Of Solitude".



Mit 'Burned By A Thousand Enemies' gibt es jetzt einen ersten musikalischen Vorgeschmack auf die Ohren.



Burned By A Thousand Enemies







https://www.youtube.com/watch?v=izZ81BwaLHc

