FORBIDDEN unterwegs in Europa

Die US-Thrasher FORBIDDEN beehren uns im Sommer sowohl für diverse Festival- als auch Einzelgigs. Gitarrist Craig Locicero schreibt dazu auf der Facebook-Seite der Band:

40 Jahre "Twisted Evil"

Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass Forbidden dieses Jahr endlich eine ausgedehnte Festival-Tournee durch Europa machen werden! Das Jahr 2025 hält einige wichtige Jubiläen für die Band bereit... Zunächst einmal wurde Forbidden Evil vor 40 Jahren, im März 1985, gegründet. Verrückt, oder? Ich war 15 Jahre alt, als Russ Anderson, Robb Flynn und ich die Band gründeten. Zweitens ist es der 35. Jahrestag von "Twisted Into Form". Eine bahnbrechende Platte für die Band. Es war auch das erste Album, auf dem der großartige Tim Calvert neben Russ, Matt Camacho, Paul Bostaph und mir zu hören war. Um diese Veröffentlichung zu würdigen, werden wir "Twisted Into Form" in seiner Gesamtheit neben einigen anderen Forbidden-Klassikern spielen. Uns ist klar, dass viele von euch auf ausgedehntere Tourneen mit uns warten. Bitte habt Geduld. Wir sind gerade dabei, das nächste Forbidden-Album zu schreiben, und es wird vor dieser Tour im August fertig sein. Der Schreibprozess war bis jetzt erstaunlich. Die Beiträge von Chris Kontos, Dan Mongrain, Norman Skinner und Matt sind inspirierend. Es wird ein Thrash-Ripper werden! Vorerst müssen wir die Qualität der Musik über die Quantität der Termine stellen. Abgesehen von den tollen Festivals wie Wacken, Alcatraz, Hellsinki Metal Festival & Motocultor, haben wir Termine in Deutschland, UK & den Niederlanden. Wir können es kaum erwarten, euch alle zu sehen und wieder einmal gemeinsam zu thrashen!

Craig

Die Termine (in Deutschland):

01.08.2025 Wacken - Wacken Open Air

02.08.2025 Herford - Kulturwerk

04.08.2025 Köln - Luxor

05.08.2025 Aschaffenburg - Colos-Saal

06.08.2025 München - Backstage Halle





