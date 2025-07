FIT FOR A KING: Video zum Song 'Witness The End' veröffentlicht

Die amerikanische Metalcore-Band FIT FOR A KING hat ein Video zum neuen Song 'Witness The End' veröffentlicht. Dabei ist der Sänger Chris Motionless (MOTIONLESS IN WHITE) mit am Start.



Der Song soll Appetit auf das neue Album "Lonely God" machen, welches am 01.08.2025 via Solid State Records erscheinen soll. Das Album wurde in Los Angeles vom Produzenten Daniel Braunstein aufgenommen.



Das Album kann bereits vorbestellt werden.



Die Tracklist liest sich so:

01. Begin The Sacrifice

02. The Temple

03. Extinction

04. No Tomorrow

05. Shelter

06. Monolith (feat. Alpha Wolf)

07. Lonely God

08. Between Us

09. Sentient

10. Blue Venom

11. Technium (feat. Landon Tewers of The Plot In You)

12. Witness The End (feat. Motionless In White)



Live ist die Band wie folgt zu erleben:

01/08 Rockstadt Extreme Festival, Brasov (ROM)

02/08 Wacken Open Air, Wacken (DE)

03/08 Poppodium Nieuwe Nor, Heerlen (NL)

04/08 Pandora, Utrecht (NL)

06/08 Leyendas Del Rock, Villena (ES)

07/08 Brutal Assault, Jaromer (CZ)

09/08 Alcatraz Festival, Kortrijk (BE)

11/08 Garage Saarbrücken, Saarbrücken (DE)

12/08 Batschkapp, Frankfurt Am Main (DE)

13/08 Felsenkeller Leipzig, Leipzig (DE)

15/08 Summer Breeze Open Air, Dinkelsbühl (DE)

16/08 Reload Festival, Sulingen (DE)

17/08 Rock The Lakes, Cudrefin (CH)



