FIREWIND mit neuer Langrille

Über AFM Records wird am 01. März 2024 das neue FIREWIND-Album veröffentlicht.

"Stand United" soll es heißen und mit 'Salvation Day' gibt es bereits einen ersten Vorgeschmack.

Anbei die Trackliste:



01. Salvation Day

02. Stand United

03. Destiny Is Calling

04. The Power Lies Within

05. Come Undone

06. Fallen Angel

07. Chains

08. Land Of Chaos

09. Talking In Your Sleep

10. Days Of Grace