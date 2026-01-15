FEUERSCHWANZ auf Knightclub-Tour 2026
Im März started die große Europa "Knightclub-Tour 2026" von Feuerschwanz. Als Support ist MIRACLE OF SOUND an Bord.
Nach einem Abstecher nach Lateinamerika steht im Mai die "Ladies Knight" in Heidelberg an, bevor der Festivalsommer losgeht.
Hier die Tourdaten:
FEUERSCHWANZ Live 2026 - "KNIGHTCLUB TOUR"
Support: MIRACLE OF SOUND
12.03.26 DE - Saarbrücken / Garage
13.03.26 CH - Zürich / X-Tra
14.03.26 DE - Wiesbaden / Schlachthof
15.03.26 DE - Geiselwind / Eventhalle
18.03.26 NL - Eindhoven / Effenaar
19.03.26 DE - Hamburg / Docks
20.03.26 DE - Oberhausen / Turbinenhalle
21.03.26 DE - Osnabrück / Hyde Park
22.03.26 FR - Paris / Elysée Montmartre
25.03.26 PL - Warschau / Progresja
26.03.26 AT - Wien / Gasometer
27.03.26 DE - Dresden / Alter Schlachthof
28.03.26 DE - Stuttgart / Wagenhallen
17.04.26 MX - Mexico City / Circo Volador
19.04.26 CO - Bogota / Ace of Spades
21.04.26 CL - Santiago / Teatro Cariola
23.04.26 AR - Buenos Aires / El Teatrito
LADIES KNIGHT 2026, mit Special Guest BURNING WITCHES
08.05.26 DE - Heidelberg / Halle 02
Festivals 2026:
25.04.26 BR - São Paulo / Bangers Open Air
09.05.26 DE Braunschweig / Rock in Rautheim
16.05.26 DE Rastede / MPS Rastede
24.05.26 DE Oranienburg / Pfingst Spectaculum
18.06.26 FR Clisson / Hellfest
20.06.26 BE Dessel / Graspop Metal Meeting
27.06.26 DE Dischingen / Rock am Härtsfeldsee
02.07.26 ES Viveiro / Resurrection Fest
04.07.26 DE - Ballenstedt / Rock Harz
18.07.26 CZ Zlín (Vizovice) / Masters Of Rock
31.07.26 RO - Ghimbav / Rockstadt Extreme Fest
01.08.26 DE Bückeburg / MPS Bückeburg
04.09.26 DE Luhmühlen / MPS Luhmühlen
