FAST N LOSE mit neuer Single

Neuer Oldschool Hard-Rock'nRoll kommt mit der aktuellen Single 'First Nation' von FAST N LOSE. Die Nordhäuser Rock-Band hat in Eigenregie neue Musik auf den Markt gebracht und knüpft damit an den letzten Langspieler "Wild Drive" (2021) an.

Die neue Single ist sowohl bei Spotify, als auch bei Youtube vertreten.

'First Nation'

'Understand me'

'Walking mad'