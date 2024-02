EXHORDER mit nächster Single

Bevor am 08. März mit "Defectum Omnium" das neue EXHORDER-Album über Nuclear Blast erscheint, präsentieren uns die Jungs mit 'Forever And Beyond Despair' einen weiteren Vorgeschmack.

Anbei die Trackliste:

01. Wrath Of Prophecies

02. Under The Gaslight

03. Forever And Beyond Despair

04. The Tale Of Unsound Minds

05. Divide And Conquer

06. Year Of The Goat

07. Taken By Flames

08. Defectum Omnium / Stolen Hope

09. Three Stages Of Truth / Lacing The Well

10. Sedition

11. Desensitized

12. Your Six