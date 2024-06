EVERGREY hat kalte Träume

Am 7. Juni 2024 erscheint via Napalm Records das neue Album "Theories Of Emptiness" von EVERGREY. Heute gibt es mit 'Cold Dreams' eine weitere Auskopplung.



Tom Englund über 'Cold Dreams':



" 'Cold Dreams' ist wahrscheinlich das düsterste Stück auf "Theories Of Emptiness". Seine Kraft ist ziemlich überwältigend. Es ist eine Komposition, die in mir ehrlich gesagt ein mulmiges Gefühl hervorruft. Dass Jonas Renkse von KATATONIA Worte singt, die Schicksale beschreiben, denen wir beide begegnet sind, macht es noch spezieller und faszinierender. Jonas einzigartige, von Traurigkeit gefärbte Stimme geht durch Mark und Bein, und ihn wieder einmal Growlen zu hören ist einfach verdammt großartig!

Um die Dunkelheit auszugleichen, haben wir beschlossen, engelsgleiche Nuancen einzubringen, und zum Zeitpunkt der Komposition konnte ich mir nichts Passenderes vorstellen, als die Stimme meiner Tochter Salina Englund. Wir können es kaum erwarten zu hören, was ihr nach diesen 6 Minuten und 46 Sekunden Seelensuche fühlt. Enjoy!"



Cold Dreams, feat. Jonas Renkse (KATATONIA), Salina Englund







https://www.youtube.com/watch?v=tXWj0lEXkNc

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: evergrey theories of emptiness cold dreams feat jonas renkse katatonia salina englund