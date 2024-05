EVERGREY- Drummer hört auf (?)

Insgesamt 17 Jahre hat Jonas Ekdahl die Drumsticks bei der schwedischen Progressive-Metal-Band EVERGREY geschwungen. Heute hat er ein Statement veröffenlicht, dass er in Zukunft nicht mehr mit der Band touren wird. Doch lest selbst, hier die Übersetzung:

"In den letzten Jahren hat sich meine Leidenschaft für die Musik allmählich von Touren und Live-Auftritten auf den kreativen Aspekt der Arbeit im Studio verlagert: Songs schreiben, aufnehmen, produzieren und mischen. Ich bin an einem Punkt angelangt, an dem mir das Touren keinen Spaß mehr macht und es schwierig wird, weiterzumachen. Es fühlte sich an, als würde ich von etwas wegreisen, anstatt auf etwas zuzugehen, wenn wir auf Tour waren. Stattdessen möchte ich meine Zeit, meinen Fokus und meine Energie dem Schreiben, Produzieren und Mischen widmen. Deshalb werde ich nicht mehr als Schlagzeuger auftreten oder touren.

Es ist mir wichtig, klarzustellen, dass die fehlende Leidenschaft, live zu spielen, der einzige Grund für meine Entscheidung ist. Es wäre weder der Band noch mir selbst gegenüber fair, etwas weiter zu machen, das mich nicht begeistert oder mir keine Freude bereitet.

Genauso wichtig ist es für mich zu erwähnen, dass ich die Jungs in der Band immer noch genauso liebe wie früher. Sie werden immer wie ältere Brüder für mich sein, die mich unter ihre Fittiche genommen haben, seit ich 17 Jahre alt war. Ich habe nichts als Liebe und Respekt für sie!

Es fühlt sich an, als würde ich mit einem Knall im positivsten Sinne abtreten. Ich bin so stolz auf das, was wir fünf gemeinsam mit 'Theories of Emptiness' erreicht haben. Das Album ist in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes, und ich hoffe, dass es bei euch genauso gut ankommt wie bei mir, und ich werde weiterhin an Evergrey beteiligt sein, was das Songwriting und die Produktion angeht.

Mit all dem gesagt, haben wir einen unglaublichen Schlagzeuger, der bereit ist, 2024 für mich einzuspringen, und ich kann es kaum erwarten, ihn spielen zu hören und zu sehen! Er ist wirklich außergewöhnlich, und ich bin mir sicher, dass ihr ihn lieben werdet, denn hinter dem Schlagzeug ist er ein Biest!

Vielen Dank, vielen Dank für alles! /Jonas"



Wir sind gespannt, ob Jonas in Zukunft ausserhalb der Tourneen für EVERGREY tätig sein wird und wer in Zukunft das Drumset bedient. Am 7. Juni 2024 erscheint via Napalm Records das neue Album "Theories Of Emptiness" von EVERGREY.

Photo Credit: Andre Schnittker