ENSLAVED mit einer speziellen Version von 'Congelia'

Vom Album "Heimdal", das am 3. März 2023 über Nuclear Blast erschienen ist, gibt es heute eine spezielle Auskopplung zum Song 'Congelia'.



ENSLAVED hat heute bekannt gegeben, dass der international gefeierte Komponist und Cello-Virtuose JO QUAIL bei der ersten Show der Tour am 6. März in der Londoner Islington Assembly Hall einen besonderen Auftritt haben wird. Um diese Neuigkeit zu feiern, hat ENSLAVED eine alternative Version ihres Songs 'Congelia' mit Jo Quail veröffentlicht, zusammen mit einem wunderschönen Textvideo, das von Kolibri Media erstellt wurde.



Zur Erinerung, hier nochmal die Tourdaten der ENSLAVED - UK + EUROPEAN TOUR 2024, mit SVALBARD und WAYFARER:



06/03 - UK London, Islington Assembly Hall

07/03 - UK Leeds, Brudenell Social Club

08/03 - UK Manchester, Club Academy

09/03 - UK Glasgow, Slay

10/03 - IE Dublin, Opium

12/03 - NL Helmond, Cacaofabriek

13/03 - FR Paris, La Machine

14/03 - CH Genf, PTR/l'Usine

15/03 - FR Montpellier, Victoire 2

16/03 - IT Mailand, Legend

18/03 - CZ Prag, Futurum

19/03 - AT Wien, Szene

21/03 - DE Köln, Club Volta

22/03 - DE Leipzig, Taubchenthal

23/03 - DE Berlin, Hole44

24/03 - PL Warsaw, Proxima



Congelia, feat. JO QUAIL (Alternate Version)







https://www.youtube.com/watch?v=OIHBvtaPeac

