Bevor am 11. April mit "Reader Of The Runes - Luna" das neue ELVENKING-Album veröffentlicht wird, gibt es zuvor mit 'Gone Epoch' ein weiteres Video aus dem via Reaper Entertainment erscheinenden Epos zu bestaunen.

Quelle: Reaper Entertainment Redakteur: Henriette Tressin Tags: elvenking reaper entertainment reader of the runes - luna