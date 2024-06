ELEINE mit neuem Video

Das Album "We Shall Remain" der schwedischen Symphonic-Dark-Metal-Band ELEINE, ist bereits am 8. Juli 2023 erschienen. Jetzt präsentiert die Band das Video zu 'Suffering' und veröffentlicht eine digitale 2-Track-Single samt Instrumentalversion.



Sängerin Madeleine Liljestam und Gitarrist/Sänger Rikard Ekberg erläutern die tiefgründe Bedeutung, die hinter dem Track steckt:

"Das Leben fordert einen immer wieder aufs Neue heraus und manchmal treibt es einen auch einfach weiter voran, selbst wenn man keinen Grund mehr dazu sieht. Der eigene Kopf macht einem zu schaffen und reißt einen innerlich in Stücke, indem er einen immer wieder an Negatives aus der Vergangenheit erinnert, was dazu führt, dass man glaubt, nicht mehr aus diesem Teufelskreis der Hofflungslosigkeit und des Schmerzes herauszukommen. Doch... man sollte niemals aufgeben. Stellt euch euren Ängsten und entscheidet euch zwischen einem wohlbekannten Ort, der euch zerstört, oder macht euch auf zu neuen Ufern, die euch möglicherweise neue Kräfte verleihen. Eines Tages gelangt man an einen Punkt, an dem man sein altes Ich von der anderen Seite begutachtet. Dann hat man es geschafft."



Kürzlich hat ELEINE ihre "We Shall Remain"-Europatour 2024 für Oktober angekündigt, die Deutschland-Termine findet ihr hier:



"We Shall Remain"-Tour 2024, Daten für Deutschland:



03.10.2024 DE Leipzig - Hellraiser

05.10.2024 DE Hamburg - headCRASH

06.10.2024 DE München - Backstage (Halle)

07.10.2024 DE Aschaffenburg - Colos-Saal

08.10.2024 DE Bochum - Matrix



Suffering







https://www.youtube.com/watch?v=txbLL6TRLTk

Quelle: Reigning Phoenix Music (RPM) Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: eleine we shall remain suffering tour 2024