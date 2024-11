EISBRECHER: Alles ist wonderful

Am 14. März 2025 erscheint das neue Album "Kaltfront" von EISBRECHER. Mit 'Everything is wunderbar' gibt es heute schonmal einen ersten Eindruck.



Everything is wunderbar







https://www.youtube.com/watch?v=kbpUcZUQuLQ

