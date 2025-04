Dritte Vorab-Single von CHANGELING

Die Progressive Death Metal-Band CHANGELING, das neue Projekt von Tom "Fountainhead" Geldschläger (Ex-OBSCURA), veröffentlicht am 25. April 2025 ihr selbstbetiteltes Debütalbum via Season Of Mist.

Ein dritter Song, und gleichzeitig der Titeltrack, gewährt nun einen weiteren Einblick in die Platte.

Changeling

https://www.youtube.com/watch?v=LUeWqVgwWLk