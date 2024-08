Debütalbum von DISARRAY erscheint am 25.10.

Die schwedischen Thrasher von DISARRAY veröffentlichen am 25. Oktober ihr "Religious Desease" genanntes Debütalbum via Jawbreaker Records auf CD, Vinyl, MC und via Streaming.

Die Band, die 2022 in der Stockholmer Untergrundszene anfing, brachte bereits 2023 das Mini-Album "Evil Is Reborn" auf den Markt und zog die Aufmerksamkeit des Labels auf sich.

Einen ersten Eindruck gibt es hier:

DISARRAY - Realize You're Already Dead

https://www.youtube.com/watch?v=GcF4qn3NkrA

Trackliste:

01. Forbidden of Speech

02. Nightmarish Gaze

03. Bound to Kill

04. Hell’s Fire

05. Psychosis

06. Guilty Until Proven Innocent

07. Realize You’re Already Dead

08. Apostate

09. Religious Disease

10. Inhuman Reign (CD & MC Bonustrack)

Line-up:

Lucas Lee - Gesang & Leadgitarre

Morgan Ottenvang - Schlagzeug

Edvin Mossfeldt - Bass

Valter Ernerot - Rhythmusgitarre