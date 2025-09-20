Das nächste Video von SECRET RULE

Ganz frisch ist der Videoclip zu 'In The Silence' von SECRET RULE aus Italien online. Die Nummer wird auf dem neuen Album "X" vertreten sein, das für den 24. Oktober angekündigt ist.







https://www.youtube.com/watch?v=iz3toEmDmoY

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: secret rule x in the silence