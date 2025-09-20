Das nächste Video von SECRET RULE
Kommentieren
20.09.2025 | 10:23
Ganz frisch ist der Videoclip zu 'In The Silence' von SECRET RULE aus Italien online. Die Nummer wird auf dem neuen Album "X" vertreten sein, das für den 24. Oktober angekündigt ist.
Ganz frisch ist der Videoclip zu 'In The Silence' von SECRET RULE aus Italien online. Die Nummer wird auf dem neuen Album "X" vertreten sein, das für den 24. Oktober angekündigt ist.
https://www.youtube.com/watch?v=iz3toEmDmoY
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- secret rule x in the silence
0 Kommentare