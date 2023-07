Das SUMMER BREEZE 2023 lädt den Nachwuchs zum Rocken ein

Noch nie auf einem Festival gewesen? Vier Tage ist vielleicht ein bisschen viel und man weiß ja noch gar nicht, ob das überhaupt das Richtige ist? Kein Problem: Das SUMMER BREEZE lädt Musikfreunde, die 2004 oder später geboren sind, ein, den Donnerstag, den 17.8.2023, am diesjährigen SBOA kostenlos mit zu erleben. Alles, was man tun muss, ist auf díeser Seite deine Daten einzugeben. Aber Achtung, am besten gleich prüfen, wie du da hinkommen kannst, denn wir steuern auf ein ausverkauftes SUMMER BREEZE zu. Wenn "ausverkauft" gemeldet wird, ist die Aktion natürlich beendet.

Der Donnerstag ist auch kein schlecht besetzter Tag, es spielen BLACKBRIAR oder die wuchtigen GUTALAX, das deutsche Metal-Urgestein GRAVE DIGGER und die Schunkel-Barden VERSENGOLD, Death Metal gibt es von OBITUARY und ein sicher wieder großes Highlight wird TRIVIUM sein.

Neues Blut für gute Musik - eine tolle Idee. Wir sehen uns am 17.8. in Dinkelsbühl, Jungrocker!