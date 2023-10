DYMYTRY und die Feindesliste

DYMYTRY hat mit 'Enemy List' ein neues Video am Start und verweist schon einmal auf die "FIVE ANGRY MEN - TOUR 2024".



DYMYTRY - FIVE ANGRY MEN - TOUR 2024

26.01.2024 - DE - Frankfurt - Nachtleben

01.03.2024 - DE - Essen - Don't Panic

02.03.2024 - DE - Dresden - Beatpol

08.03.2024 - CH - Pratten - Z7

09.03.2024 - DE - München - Backstage

15.03.2024 - DE - Leipzig - Hellraiser

22.03.2024 - DE - Saarbrücken - Garage

23.03.2024 - DE - Hamburg - Bahnhof Pauli



Enemy List







https://www.youtube.com/watch?v=Ns0ctJm8s1w

