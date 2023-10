SUMMER BREEZE 2024: noch zehn Tage verbilligte Tickets

Aktuell kosten die Tickets für Green Camping, das allerdings bald ausverkauft sein wird, und Black Camping noch 200 Euro, aber nur noch bis zum 31.10.2023! Wer sich also die 16,66% Rabatt sichern will, surft rüber in den Shop und bestellt.

Bislang sind für 2024 folgende Bands bestätigt: AFTER THE BURIAL, AMON AMARTH, ARCHITECTS, ASPHYX, BEHEMOTH, BLIND CHANNEL, BODYSNATCHER, BROTHERS OF METAL, BURNING WITCHES, CRYPTA, DELAIN, DYMYTRY, FEUERSCHWANZ, FUTURE PALACE, J.B.O., LORD OF THE LOST, MEGAHERZ, MENTAL CRUELTY, MOTIONLESS IN WHITE, NACHTBLUT, NEAERA, PALEFACE SWISS, ROTTING CHRIST, SUBWAY TO SALLY, TEN 56, THE BLACK DAHLIA MURDER und WARKINGS.