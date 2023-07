DYING FETUS:

Der sterbende Fötus zeigt sich heuer quicklebendig und kündigt die Veröffentlichung des "Wrong One To Fuck With"-Nachfolgers an, der voraussichtlich am 08. September in den Läden stehen wird. Das Album enthält die beiden bisher ausgekoppelten Songs 'Unbridled Fury' und 'Compulsion For Cruelty'. Ab heute ist dann auch die dritte Single namens "Feast For Ashes" zu hören:

Feast For Ashes:

Compulsion For Cruelty:

Unbridled Fury:

Die Tracklist von "Make Them Beg For Death":

1. Enlighten Through Agony

2. Compulsion For Cruelty

3. Feast For Ashes

4. Throw Them In The Van

5. Unbridled Fury

6. When The Trend Ends

7. Undulating Carnage

8. Raised In Victory / Razed In Defeat

9. Hero's Grave

10. Subterfuge