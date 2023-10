DORO und die Kinder der Dämmerung

Am 27. Oktober erscheint via Nuclear Blast DORO PESCHs neues Album "Conqueress – Forever Strong And Proud". Mit 'Children Of The Dawn' gibt es die nächste Auskopplung daraus.



Children Of The Dawn







https://www.youtube.com/watch?v=A857YBw8u30



