DOMINUM grüßt die lebenden Menschen

Am 29.12.2023 erscheint via Napalm Records das Debütalbum "Hey Living People" von DOMINUM. Heute begrüßt die Band mit 'Hey Living People' noch einmal die lebenden Menschen.



Dr. Deads Kommentar:

"Hier stehen wir nun. Ihr habt euer normales Leben gelebt, hattet Zeit, euch auf das vorzubereiten, was jetzt passiert. Hey Living People wurde entfesselt - meine Erklärung an diejenigen, die es noch nicht verstanden haben. Haltet euch bereit. Sie werden kommen. Für euch. Jetzt.



Mit freundlichen Grüßen, Dr. Dead"



Hey Living People







https://www.youtube.com/watch?v=YmOxahiRQ9M

Hier zur Erinnerung nochmal die Tourdaten der FEUERSCHWANZ Fegefeuer-Tour 2024, mit ORDEN OGAN und DOMINUM als Support:



11.04.24 DE - Hamburg / Große Freiheit 36

12.04.24 DE - Berlin / Huxleys

13.04.24 DE - Dresden / Alter Schlachthof

18.04.24 DE - Saarbrücken / Garage

19.04.24 DE - Erfurt / Club Central

20.04.24 DE - München / Backstage – SOLD OUT!

21.04.24 DE - München / Backstage

26.04.24 DE - Hannover / Capitol

27.04.24 DE - Osnabrück / Hyde Park

01.05.24 DE - Nürnberg / Löwensaal

02.05.24 DE - Stuttgart / LKA Longhorn

03.05.24 DE - Wiesbaden / Schlachthof

04.05.24 DE - Köln / Palladium

06.12.24 AT - Wien / Arena